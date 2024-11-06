NBC News сообщил о лидерстве Трампа в колеблющемся штате Джорджия

REUTERS/Carlos Barria Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп опережает оппонента от демократов вице-президента США Камалу Харрис в колеблющемся штате Джорджия, сообщил телеканал NBC News.
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