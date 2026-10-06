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Спорт Уик-Энд

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Football Uncensored: Раскрыта настоящая причина конфликта Роналду в сборной. И она вовсе не в характере зазвездившегося игрока

Football Uncensored: Раскрыта настоящая причина конфликта Роналду в сборной. И она вовсе не в характере зазвездившегося игрока

Нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду в эту паузу на матчи Лиги наций тренерский штаб национальной команды под руководством Жоржи Жезуша изначально обещал, что форвард сыграет в первых двух матчах после чего получит отдых.

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