Ландшафтный дизайн вокруг станции "Университет дружбы народов" включает в себя цветочные клумбы в виде континентов Земли

Столичные власти решили создать уникальный архитектурный элемент – цветочные клумбы в форме континентов Земли – на территории, прилегающей к строящейся станции "Университет дружбы народов" Троицкой линии метро.
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