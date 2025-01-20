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Глава МИД ФРГ Бербок призвала Путина остановить конфликт на Украине и отсупить

Глава МИД ФРГ Бербок призвала Путина остановить конфликт на Украине и отсупить

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия, как одна из ведущих европейских стран, должна будет возглавить мирный процесс по Украине и призвала российского лидера Владимира Путина остановить боевые действия на территории республики.

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Комментарии
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Часовщик
Какие же они тупые,марионетка возомнила из себя, не понятно что.Посылают дурке вооружение,а Путин должен отступить.Ну ни маразм?
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17 час.
Иван Иваныч
Допрыгалась на своём батуте,  встряска мозга пагубно сказалась на её дееспособности.
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14 час.

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