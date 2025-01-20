Глава МИД ФРГ Бербок призвала Путина остановить конфликт на Украине и отсупить

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия, как одна из ведущих европейских стран, должна будет возглавить мирный процесс по Украине и призвала российского лидера Владимира Путина остановить боевые действия на территории республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии