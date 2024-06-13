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Nature: Индейцы майя приносили в жертву мальчиков-близнецов 500 лет подряд

Nature: Индейцы майя приносили в жертву мальчиков-близнецов 500 лет подряд

Международная группа археологов под эгидой Института эволюционной антропологии Макса Планка нашла на мексиканской территории массовое захоронение людей, принесенных в жертву во время древних ритуалов индейцев майя.

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