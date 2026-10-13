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Психолог Самбурский предупредил, что крик может усилить агрессию и злость

Психолог Самбурский предупредил, что крик может усилить агрессию и злость

Крик может снять эмоциональное напряжение, но привычка к такой разрядке способна усилить злость. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский, сообщает Москва 24 .

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