Результаты: Тур Дании-2026. Этап 2. Результаты

Glyngøre — Skive, 182,9 км 1 PlowrightJensen Alpecin — Premier Tech 3:59:41 2 van AertWout Team Visma | Lease a Bike ,, 3 AertsToon Lotto Intermarché ,, 4 LonardiGiovanni Team Polti VisitMalta ,, 5 BévortCarl-Frederik Uno-X Mobility ,, 6 ZanoncelloEnrico Lidl — Trek ,, 7 WalscheidMax Bardiani CSF 7 Saber ,, 8 OliverBen Modern Adventure.