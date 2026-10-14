Верховный суд России признал "баталхаджинцев" террористической организацией

Верховный суд России признал «Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев» (секта признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева запрещена в РФ) террористической организацией и запретил ее деятельность в стране.