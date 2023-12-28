Западу это не понравится: Слова Лаврова о 102-й русской базе в Армении запустили машину времени

Глава МИД России напомнил о событиях 28-летней давности, когда был подписан договор о размещении русский базы в АрменииМинистр иностранных дел России считает, что рассуждать о целесообразности нахождения 102-й русской базы в Армении вредно.
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