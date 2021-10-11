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Вучич рассчитывает, что Сербия получит максимально выгодную цену на газ от России

Вучич рассчитывает, что Сербия получит максимально выгодную цену на газ от России

БЕЛГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич попросил российского лидера Владимира Путина о выгодной цене на газ и уверен, что Сербия получит его по максимально выгодной цене.

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