Вучич рассчитывает, что Сербия получит максимально выгодную цену на газ от России

БЕЛГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич попросил российского лидера Владимира Путина о выгодной цене на газ и уверен, что Сербия получит его по максимально выгодной цене.
Популярные статьи
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
Свежие комментарии