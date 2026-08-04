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FiNE NEWS

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Украинский экономист Алексей Кущ заявил о невозможности победить коррупцию в стране

В августе 2026 года украинский экономист Алексей Кущ в интервью журналистке Наталье Влащенко заявил, что победить коррупцию в Украине невозможно, поскольку она является не ошибкой, а неотъемлемой частью системы.

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