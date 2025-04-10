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Акции Apple, Tesla и M**a рухнули вслед за Nasdaq после взлёта в среду — инвесторы обесп...

Акции Apple, Tesla и M**a рухнули вслед за Nasdaq после взлёта в среду — инвесторы обесп...

Акции Apple, Tesla и M**a рухнули вслед за Nasdaq после взлёта в среду — инвесторы обеспокоены пошлинамиПосле рекордного скачка в среду, технологические акции резко упали в четверг, а индекс Nasdaq Composite обвалился на 4 %.

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