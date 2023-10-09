Эпидемии ветрянки "штурмует" детские сады Владивостока

Родители во Владивостоке обеспокоены информацией о вспышке ветряной оспы в детских садах города. Ветряная оспа сегодня после ОРВИ и гриппа является наиболее массовой воздушно-капельной инфекцией, потому что остальные, в отличие от нее, в основном, управляются средствами специфической профилактики.