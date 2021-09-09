Шойгу построит Спутник на месте несостоявшейся украинской Закитайщины

Roman PravdaПолитикаШойгу построит Спутник на месте несостоявшейся украинской ЗакитайщиныНа Дальнем Востоке появится новый город, такое соглашение было подписано на Восточном экономическом форуме.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЗоя КопаньДа климат там в пос. Надежденское намного лучше и мягче чем во Владике,ветра вообще не ощущаются! Влпрос,что будут выкупать дачные поселки и строить человечники,там же все растет на этих дачах и клубника и малина и яблоки и абрикосы..Комментировать
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