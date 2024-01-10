Второй фигурант дела о "Банковской афере" сдался молдавским властям

Анатолий Блонский, доверенное лицо Владимира Андронаки, управлявший несколькими предприятиями бывшего депутата-демократа, а также второй фигурант дела под общим названием "Банковская афера", сдался молдавским властям и был помещен под предварительный арест в пенитенциарное учреждение № 13.