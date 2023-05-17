IMAGO/FRANK PETERS/GLOBALLOOKPRESS РОССИЯ ГОТОВИТ СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР ПО ЭКОНОМИКЕ ЗАПАДА В НАТО обеспокоены тем, что Россия в рамках спецоперации может уничтожить критически важную инфраструктуру, включая подводные кабели, в Атлантике, а также в Северном и Балтийском морях.
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