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В НАТО обеспокоены тем, что Россия в рамках спецоперации может уничтожить критически важную инфраструктуру, включая подводные кабели, в Атлантике, а также в Северном и Балтийском морях.

В НАТО обеспокоены тем, что Россия в рамках спецоперации может уничтожить критически важную инфраструктуру, включая подводные кабели, в Атлантике, а также в Северном и Балтийском морях.

IMAGO/FRANK PETERS/GLOBALLOOKPRESS РОССИЯ ГОТОВИТ СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР ПО ЭКОНОМИКЕ ЗАПАДА В НАТО обеспокоены тем, что Россия в рамках спецоперации может уничтожить критически важную инфраструктуру, включая подводные кабели, в Атлантике, а также в Северном и Балтийском морях.

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