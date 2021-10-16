smi.today

1 646 подписчиков

В "Барселоне" вновь заговорили о скандальной Суперлиге

В "Барселоне" вновь заговорили о скандальной Суперлиге

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб вместе с мадридским "Реалом" и итальянским "Ювентусом" продолжают работу над созданием проекта "Суперлига".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх