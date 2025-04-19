Объемы воды в водохранилищах Крыма к середине апреля составляют лишь 48%.В прошлом году в это же время ресурса было вдвое больше, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.