Матвиенко высоко оценила динамику развития отношений России и Ирана

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила главу Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммеда Багера Галибафа с национальным праздником — Днем победы Исламской революции, который ежегодно отмечается в республике 11 февраля.
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