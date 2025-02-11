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Парламентская газета

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Матвиенко высоко оценила динамику развития отношений России и Ирана

Матвиенко высоко оценила динамику развития отношений России и Ирана

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила главу Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммеда Багера Галибафа с национальным праздником — Днем победы Исламской революции, который ежегодно отмечается в республике 11 февраля.

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