НАТО вносит в свои военные планы увеличенное количество бригад для войны с Россией

Информационное агентство Reuters со ссылкой на анонимный военный источник сообщил, что НАТО разрабатывает обновленные военные планы с учетом опыта конфликта на Украине, они предусматривают, что альянсу потребуется от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы отразить якобы возможное «нападение со стороны России».
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