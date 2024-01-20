Автоэксперт Рязанов считает, что возраст не всегда дает точную информацию об авто с пробегом

При выборе подержанного автомобиля важно учитывать, что стандартные критерии, такие как возраст и показания одометра, не всегда являются единственными показателями состояния транспортного средства, предостерег технический директор компании FRESH Максим Рязанов.
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