В Крыму на прошлой неделе родилось 258 детей

В Крыму на прошлой неделе родилось 132 мальчика и 126 девочек, сообщили в пресс-службе Минюста РК. "Зарегистрирована всего одна двойня, «королевская», в Симферополе - Дамир и Султание, и 34 записи актов об установлении отцовства, основная часть - при регистрации рождения", - отметили в ведомстве.
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