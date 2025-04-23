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Крымская газета

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  • АЛЕКСАНДР Крымский
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В Крыму на прошлой неделе родилось 258 детей

В Крыму на прошлой неделе родилось 258 детей

В Крыму на прошлой неделе родилось 132 мальчика и 126 девочек, сообщили в пресс-службе Минюста РК. "Зарегистрирована всего одна двойня, «королевская», в Симферополе - Дамир и Султание, и 34 записи актов об установлении отцовства, основная часть - при регистрации рождения", - отметили в ведомстве.

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