Гашек о том, что НХЛ не заставила Овечкина убрать фото с Путиным из инстаграма: «Своими действиями лига поддерживает Россию и ее политику»

Доминик Гашек высказался о том, что Александр Овечкин не убрал фото с президентом РФ из соцсети. – Шокирует, что руководство лиги не заставило Александра Овечкина убрать фото с Владимиром Путиным из профиля в инстаграме.
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