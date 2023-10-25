Как Солженицын всё время врал, на примере Матрёнина двора

Traveller Не трогайте великого гусского писателя!!! Им зачитывается самизнаетекто! И поэтому внедрил его гениальные произведения в средние школы. На высшую власть ропщете?

Н Николай Однако, есть у него одно-единственное СТОЯЩЕЕ произведение: 2-хтомник "200 лет вместе"! История появления и "несчастий" евреев на РУСИ. Участия в революции и Гражданской войне. После выхода этой книги соответствующие люди записали его в антисемиты!!!