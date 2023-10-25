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Мы из Советского Союза

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Как Солженицын всё время врал, на примере Матрёнина двора

Как Солженицын всё время врал, на примере Матрёнина двора

Материал, что называется, без купюр, т.к. всё настолько эмоционально, что не выкинуть))) - Ж.Ч. Итак.

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Комментарии
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Traveller
Не трогайте великого гусского писателя!!! Им зачитывается самизнаетекто! И поэтому внедрил его гениальные произведения в средние школы. На высшую власть ропщете?
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2 д.
Н
Николай
Однако, есть у него одно-единственное СТОЯЩЕЕ произведение: 2-хтомник &quot;200 лет вместе&quot;! История появления и &quot;несчастий&quot; евреев на РУСИ. Участия в революции и Гражданской войне. После выхода  этой книги соответствующие люди записали его в антисемиты!!!
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2 д.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Евреи заставили весь мир поверить в их мученическую историю, которая полностью построена на лжи. Народ у которого нет ни рода, ни родины подлый и продажный. Он проклят всеми богами и быть ему неприкаянным на земле....
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19 час.

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