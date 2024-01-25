Ермилов день: приметы и поверья на 26 января 2024 года Юлия ЕрмолаеваВ эту пятницу, 26 января 2024 года, православные верующие России и мира будут отмечать память святого Ермила — христианского мученика, чья жизнь оборачивалась вокруг его твердой веры в Христа.