Ермилов день: приметы и поверья на 26 января 2024 года Юлия ЕрмолаеваВ эту пятницу, 26 января 2024 года, православные верующие России и мира будут отмечать память святого Ермила — христианского мученика, чья жизнь оборачивалась вокруг его твердой веры в Христа.
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