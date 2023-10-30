Собянин поздравил столичных тренеров и учителей физкультуры с профессиональным праздником

Звание «Заслуженный тренер России» в столице имеют 304 человека Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 30 октября, в своем официальном Telegram-канале поздравил столичных тренеров и учителей физкультуры с Днем тренера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии