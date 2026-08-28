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Пронедра

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В Рязани вводят систему "чет-нечет" с 28 августа на заправках

В Рязани вводят систему "чет-нечет" с 28 августа на заправках

С 28 августа в Рязани и Рязанском округе начнёт действовать система «чёт-нечёт» на заправках. Рассказываем, как она работает, почему губернатор называет её временной мерой и какие альтернативы уже опробовали в других регионах.

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