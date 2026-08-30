13 дронов ВСУ уничтожены в Тульской области

Все 13 дронов были сбиты без жертв и разрушений, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.Ровно 13 дронов ВСУ уничтожили в небе Тульской области с начала суток 30 августа.
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