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Тульские новости

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13 дронов ВСУ уничтожены в Тульской области

13 дронов ВСУ уничтожены в Тульской области

Все 13 дронов были сбиты без жертв и разрушений, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.Ровно 13 дронов ВСУ уничтожили в небе Тульской области с начала суток 30 августа.

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