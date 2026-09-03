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Отток из Bitcoin-ETF Fidelity достиг $43,7 млн

Отток из Bitcoin-ETF Fidelity достиг $43,7 млн

Спотовый Bitcoin-ETF Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) начал сентябрь с чистого оттока в размере $43,7 млн.

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