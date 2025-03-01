Зеленский в Белом доме оскорбил вице-президента США Вэнса. Украинские СМИ распространяют видео, на котором лидер киевской хунты во время речи чиновника говорит «сука».

Царьград Скандал Зеленского. Две загадочные дамы. Кто смеялся, а кто плакал Фото: Ilya Moskovets/Globallookpress Трамп вышвырнул Зеленского из Белого дома после перебранки перед журналистами в Овальном кабинете.
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