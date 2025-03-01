Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Зеленский в Белом доме оскорбил вице-президента США Вэнса. Украинские СМИ распространяют видео, на котором лидер киевской хунты во время речи чиновника говорит «сука».

Зеленский в Белом доме оскорбил вице-президента США Вэнса. Украинские СМИ распространяют видео, на котором лидер киевской хунты во время речи чиновника говорит «сука».

Царьград Скандал Зеленского. Две загадочные дамы. Кто смеялся, а кто плакал Фото: Ilya Moskovets/Globallookpress Трамп вышвырнул Зеленского из Белого дома после перебранки перед журналистами в Овальном кабинете.

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Комментарии
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Виктор Шилин
Зеля гандон однозначно, но и Трямпу верить ,себя не уважать.
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9 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Да, Трамп вообще повел себя неправильно. Для чего ему нужна была эта перебранка с Зеленским? Ему и встречаться не стоило с Зеленским. Прилетел в США Зеленский и тут же арестовать его и в СИЗО. А затем предъявить убийство американца-журналиста и еще по коррупционным делам с демократами.Прямо скажем, неправильный шаг сделал Трамп и этим потерял уважение части своих единоверцев.
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8 час.
Катерина
Это  Зеле  нужна  была   перебранка  с  Трампом...
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8 час.
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