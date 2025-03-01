Зеленский в Белом доме оскорбил вице-президента США Вэнса. Украинские СМИ распространяют видео, на котором лидер киевской хунты во время речи чиновника говорит «сука».

ЛК

Любовь Кузьмина

Да, Трамп вообще повел себя неправильно. Для чего ему нужна была эта перебранка с Зеленским? Ему и встречаться не стоило с Зеленским. Прилетел в США Зеленский и тут же арестовать его и в СИЗО. А затем предъявить убийство американца-журналиста и еще по коррупционным делам с демократами.Прямо скажем, неправильный шаг сделал Трамп и этим потерял уважение части своих единоверцев.