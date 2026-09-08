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Повреждены более десятка домов: последствия атаки ВСУ на Ростов-на-Дону

Повреждены более десятка домов: последствия атаки ВСУ на Ростов-на-Дону

В результате атаки ВСУ на Ростов-на-Дону в ночь на воскресенье, 6 сентября, повреждения получили 16 многоквартирных домов.

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