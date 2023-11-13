Делает ли нас счастливее фальшивая улыбка?

Современному человеку, особенно осенью и зимой, бывает трудно сохранять хорошее настроение. Если поискать инструкции по тому, как быстро улучшить настроение, гугл и другие поисковики рекомендуют прогулки на свежем воздухе, просмотр позитивного фильма и дают другие банальные советы.