Делает ли нас счастливее фальшивая улыбка?

Современному человеку, особенно осенью и зимой, бывает трудно сохранять хорошее настроение. Если поискать инструкции по тому, как быстро улучшить настроение, гугл и другие поисковики рекомендуют прогулки на свежем воздухе, просмотр позитивного фильма и дают другие банальные советы.
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