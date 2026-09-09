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Суперфинал Кубка Сергея Карякина собрал в Подмосковье более 2 тысяч шахматистов

Суперфинал Кубка Сергея Карякина собрал в Подмосковье более 2 тысяч шахматистов

В усадьбе «Архангельское» в Красногорске состоялся суперфинал Кубка Сергея Карякина 2026 года, собравший рекордное число участников.

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