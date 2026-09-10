Денис Таганцев открывает ГРАНД Театр в центре Москвы

Денис Таганцев, чемпион и продюсер, открыл в 2025 году ГРАНД Театр в Москве. Новый сезон стартует 18 сентября показом «История в отеле.
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