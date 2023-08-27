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Кубок мэра Москвы. ЦСКА и «Спартак» сыграют в финале, «Динамо» и «Витязь» – за 3-е место, «Амур» и «Куньлунь» – за 5-е

Кубок мэра Москвы Матч за 5-е место «Амур» – «Куньлунь» – 11:00 Матч за 3-е место  «Динамо» – «Витязь» – 15:00 Финал ЦСКА – «Спартак» – 19:00  ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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