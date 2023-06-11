Депутат Нилов рассказал, как увеличатся пенсии россиян в 2025 году

Ярослав Нилов, депутат Госдумы РФ, в ходе интервью для «Российской газеты» объявил о планах индексации пенсий по старости в 2025 году с учетом реальной инфляции за предыдущий год.
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