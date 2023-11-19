Какой церковный праздник отметят христиане сегодня, 20 ноября 2023 года Татьяна Орлонская В согласии с православным церковным календарем, сегодня, в понедельник, 20 ноября 2023 года, отмечаются несколько памятных событий и важных дат.
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