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Какой церковный праздник отметят христиане сегодня, 20 ноября 2023 года

Какой церковный праздник отметят христиане сегодня, 20 ноября 2023 года

Какой церковный праздник отметят христиане сегодня, 20 ноября 2023 года Татьяна Орлонская В согласии с православным церковным календарем, сегодня, в понедельник, 20 ноября 2023 года, отмечаются несколько памятных событий и важных дат.

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