Стоят в неровном строю: зачем лидеры ЕС облачились в военную форму

Европе срочно понадобились ледоколы! На завершившемся в Финляндии арктическом саммите 12 стран ЕС впервые совместно сформулировали подход к региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как перестать боя...
- Британия направит...
- Билет в рабство: ...
Чтоб страшнее казаться
P.S. Удивляет другое эти придурки не понимают, что участвуют в дешёвой клоунаде! При этом их абсолютно придурковатые лица изображают глубокомысленную озабоченность. Испытываю полный восторг когда вижу рядом мЭрца и мою любимую каалаассс! А когда присоединяется уСрула, это шедеврально!
Следующей сменой модельного ряды будут тюремные робы! Чёрно-белая полоска евро- тренд 2027!