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Пятый канал

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Стоят в неровном строю: зачем лидеры ЕС облачились в военную форму

Стоят в неровном строю: зачем лидеры ЕС облачились в военную форму

Европе срочно понадобились ледоколы! На завершившемся в Финляндии арктическом саммите 12 стран ЕС впервые совместно сформулировали подход к региону.

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Новый комментарий от пользователя
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ

P.S. Удивляет другое эти  придурки не понимают, что участвуют в дешёвой клоунаде! При этом их абсолютно придурковатые лица изображают  глубокомысленную озабоченность. Испытываю полный восторг когда вижу рядом мЭрца  и мою любимую каалаассс! А когда присоединяется уСрула, это шедеврально!