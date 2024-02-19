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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Испания расследует убийство украинца в деле о смерти предателя-летчика из РФ

В Испании правоохранители расследуют убийство гражданина Украины в городе Валенсия. Так пресс-служба местной гражданской гвардии прокомментировала вопросы прессы о смерти российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 для ВСУ.

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