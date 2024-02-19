Испания расследует убийство украинца в деле о смерти предателя-летчика из РФ

В Испании правоохранители расследуют убийство гражданина Украины в городе Валенсия. Так пресс-служба местной гражданской гвардии прокомментировала вопросы прессы о смерти российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 для ВСУ.
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