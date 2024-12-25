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Петербургский дневник

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Экономист Дайнеко: от роста МРОТ зависят налоги и штрафы

Экономист Дайнеко: от роста МРОТ зависят налоги и штрафы

С 1 января он вырастет на 16,6 процента Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года увеличится на 16,6% до 22 440 рублей, по этой причине работодатель может быть вынужден пересмотреть зарплаты сотрудников, рассказала в интервью агентству «Прайм» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.

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