В США умер актёр из фильмов "Кошмар на улице Вязов" и "Люди в чёрном" Питер Спеллос

Известный актёр дубляжа и второго плана активно снимался в кино, начиная с 1990-х.О смерти в возрасте 69-ти лет Питера Спеллоса сообщила газета New York Post, ссылаясь на слова подруга актера Джиннифер Смит.
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