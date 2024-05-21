К концу года турецкая лира может упасть до 38 за доллар

Bank of America прогнозирует рост курса доллара к турецкой лире до 38 лир к концу года. Тем не менее, министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил в понедельник, что падение курса турецкой лиры прекратилось на фоне роста доверия к ней, сообщают РИА "Новости".