Дерипаска посеял ветер... А пожнёт ли он бурю?

Кузнецов Владимир Эта Дерипаска давно уже воду мутит, пора отправить его в небольшую ссылку, сначала обезжирив

Владимир Назанский Думаю, заявление Дериписки в Японии носит абсолютно ситуативный характер, связано с его коммерческими интересами, а в целом он лояльный вменяемый олигарх