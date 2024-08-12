Олег Дерипаска — это такая своеобразная закладка Запада в нашей экономике и в нашей политике. Чужой среди своих.
Дерипаска посеял ветер... А пожнёт ли он бурю?
Комментарии
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Кузнецов Владимир
Эта Дерипаска давно уже воду мутит, пора отправить его в небольшую ссылку, сначала обезжирив
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3 час.
Владимир Назанский
Думаю, заявление Дериписки в Японии носит абсолютно ситуативный характер, связано с его коммерческими интересами, а в целом он лояльный вменяемый олигарх
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2 час.
Владимир Елкин
Как эта законченная воровская сволота: дерипаски, абрамовичи и прочие - ещё не в лагерях?!
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1 час.
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