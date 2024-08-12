Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Karmadon
    Фуфло это ты.Рассказ таджички-...
  • людмила михайлик
    Типа хорошие здесь тоже не нужны, домой, работайте тамРассказ таджички-...
  • Галина Друзина
    Пусть едут к себе в аулы и кишлаки, они нам не нужны. А почему эти мигранты не пишут про то, как у них на родине отно...Рассказ таджички-...

Дерипаска посеял ветер... А пожнёт ли он бурю?

Дерипаска посеял ветер... А пожнёт ли он бурю?

Олег Дерипаска — это такая своеобразная закладка Запада в нашей экономике и в нашей политике. Чужой среди своих.

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Комментарии
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Кузнецов Владимир
Эта Дерипаска давно уже воду мутит, пора отправить его в небольшую ссылку, сначала обезжирив
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3 час.
Владимир Назанский
Думаю, заявление Дериписки в Японии носит абсолютно ситуативный характер, связано с его коммерческими интересами, а в целом он лояльный вменяемый олигарх
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2 час.
Владимир Елкин
Как эта законченная воровская сволота: дерипаски, абрамовичи и прочие - ещё не в лагерях?!
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1 час.

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