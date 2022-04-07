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Европейская зелёная ветро-мечта потерпела сокрушительный провал

Европейская зелёная ветро-мечта потерпела сокрушительный провал

Казалось бы одной из целей спецоперации стало ускорение так называемого энергоперехода – заталкивание буквально пинками определенной части первого мира (не всей бгг) в безуглеводородное будущее, но что мы видим по факту? Только что завершилась достаточно представительная конфа по ветроэнергетике – вопли ветробизнюков на ней о том, что все пропало конечно впечатляют, короткая сводка ниже:«Мы все в беде» | Боссы признают, что производители ветряных турбин продают в убыток и в «саморазрушительной петле» Ценовое давление со стороны аукционов, более высокие затраты на сырье и логистику, а также война на Украине привели к неустойчивой ситуации, заявили WindEurope 2022 топ-менеджеры GE, Nordex и Enercon.

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