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Владимирские новости

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Во Владимирской области ОРВИ выросло на 48,2% за неделю

Во Владимирской области ОРВИ выросло на 48,2% за неделю

За неделю с признаками ОРВИ к врачам обратились почти 9,2 тысячи человек, среди возбудителей болезни выявлены риновирусы и сезонные коронавирусы.

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