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«До последнего создавать видимость переговоров»: что стоит за усилиями США по урегулированию конфликта в Газе

«До последнего создавать видимость переговоров»: что стоит за усилиями США по урегулированию конфликта в Газе

На 15 августа Вашингтон запланировал переговоры по урегулированию палестино-израильского конфликта. По данным Белого дома, США уже ведут предварительное обсуждение в преддверии встречи на высоком уровне, а премьер-министр Израиля сразу же поддержал эту инициативу и подтвердил участие Тель-Авива.

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