Два грузовика столкнулись на перекрёстке трассы Сургут – Салехард неподалёку от Пуровска

Водитель автомобиля Volvo не пропустил на перекрестке «Урал» и попал на больничную койку. Как рассказали в окружной Госавтоинспекции, ДТП зарегистрировали вчера, 10 апреля, на нерегулируемом перекрестке трассы Сургут — Салехард примерно в 14:20.