Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Два грузовика столкнулись на перекрёстке трассы Сургут – Салехард неподалёку от Пуровска

Два грузовика столкнулись на перекрёстке трассы Сургут – Салехард неподалёку от Пуровска

Водитель автомобиля Volvo не пропустил на перекрестке «Урал» и попал на больничную койку. Как рассказали в окружной Госавтоинспекции, ДТП зарегистрировали вчера, 10 апреля, на нерегулируемом перекрестке трассы Сургут — Салехард примерно в 14:20.

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