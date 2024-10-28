В офисе Зеленского предложили взыскивать с пенсионеров двойные выплаты в бюджет страны

КИЕВ, 28 октября, ФедералПресс. В связи с недавним скандалом с незаконным оформлением инвалидности украинскими прокурорами советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с предложением о взыскании двойных пенсионных выплат в пользу государства.
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