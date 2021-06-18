Медвежий угол

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Кремль предложил Вашингтону спасти Навального. Что-то мне подсказывает, что Лёха обречён мотать срок до конца

Кремль предложил Вашингтону спасти Навального. Что-то мне подсказывает, что Лёха обречён мотать срок до конца

Злой хомяк Так как вопрос о Навальном продолжает стоять в повестке Запада, Кремль решил разрубить этот узел очень просто.

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Виктор Михайлов
Это всё без учёта новых уголовных дел против Навального , которые сейчас находятся в работе следователей !
mark kapustin
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Людмила Боченкова
точно сейчас ещё два дела расследуются так что у гульфика впереди два суда и новые прибавления к сроку !!!!!!!!
вячеслав харченко
А цыганский дворец то стоит, ждёт своего обитателя.
Александр Шевелев
С таким напором автор писал о том, что Навальный совершенно точно шпион, что сразу же возник вопрос: а почему его не судили именно за шпионаж в пользу другого государства с соответствующей "пятнашечкой", чтобы не высасывать из пальца дела типа дела "Ив Роше", в финансовых документах которого не нашли доказательств якобы совершенного преступления? А тут вот всё ясно: шпиЁн и ату его! Что это еще за либерализм российской Фемиды, потакающей подрывным действиям Навального, разоблачающего клептократов всех мастей?
евгений кузин
Адепт анального, скоро и за тобой придут. А пока повоняй немножко🙂
Александр Шевелев
А я-то думаю, откуда это смрадом понесло, а это сам Кузин из выгребной ямы выполз. Ну и как? Не захлебнулся еще собственным дерьмом? ;-)
евгений кузин
И не надейся, придурок🙂разрабатывай очко, пригодится на цугундере🙂сначала порыдаешь на следствии, как все анальнисты, попросишь прощение и поедешь на трудотерапию. Покукарекай напоследок🙂
вячеслав харченко
Его ФБК признан аж "икстримисськой" организацией, ни много ,ни мало, а сам Леха всего лишь, недисциплинированный условник, где логика у этих стряпчих?
Sergiy Che
Эти насральновские хомячки, просто не втыкают, шо банально повезло их Насральному - сел раньше, чем в прокуратуру подали на рассмотрение его конторы на действия позволяющие признать ея экстремистской - он уже сидел на тот момент. Но ещё не вечер - в принципе если будет возбуждено дело о организаторах и создателях оной экстремистской конторы на территории РФ могут ишшо срок и за эти злодеяния припаять до кучи - его спонсор Ходорковский тоже помницца на первом сроке борзел и вы...бывался, а когда второй срок довесили, начал хныкать и просиццо отпустить к маме - обещал шо "боле не будеть" (как у таких водится конечно на...бал)))
Сергей Скрипальщиков
потому что дело еще не закончено.
Сергей Скрипальщиков
Логика в том, что дело пока в производстве. А по окончании будут выводы
вячеслав харченко
Там могут наклепать чего угодно, тенденция заказа понятна.
Александр Шевелев
О какой логике у этих существ можно говорить? Набор фраз и желательно с применением ненормативной лексики. Тот самый язык, который характерен для завсегдатаев низкосортных пивнушек и почитателей "божественного" с обязательным искажением фамилии Навального. Без этого ну никак, ей Богу!. :-)
вячеслав харченко
Разумеется, никак, подражание своему недалекому кумиру (за..ся пыль глотать, мочить в сортирах, ходили в галошах и т.д.) ,но у того в силу обстоятельств, просто не поворачивается язык сказать, это будет означать для него моральное поражение.
николай николаевич
Это воняешь. И очень гадко.
николай николаевич
Ну ты женя и хамло трамвайное. Интересно твои знакомые, коллеги , соседи знают , какой ты дерьмо несешь в инете. Или фото не твое , а имя взял любовника жены? Тогда конечно, можно и повонять.
Александр Лисовский
Буратинам пора задуматься , зачем Навального отправили в Германию . Видно надеялись , что он не вернётся и всё будет шито - крыто . Почему его раньше не арестовали , а только тогда когда появились разоблачительные фильмы наворованного из Кремля . Ведь не по одному его ролику на него в суд никто не подал . А самое интересное - это почему разогнали "антикоррупционные отделения по всей стране . Видно боятся их больше чем заключённого Навального. Но у нас часть народа - это мазахисты , им видно нравиться когда их обворовывают и плюют в лицо . Помню смотрел в ютубе , как Жириновский раздавая деньги на Красной площади приговаривал : " ..... берите холопы , берите быдло ...... " И брали . И мне кажется что отчасти он был прав .
Сергей Скрипальщиков
можно поподробнее про "тенденцию"?
евгений кузин
Я не скрываюсь.а дерьмо вы несёте,адепты анального.и не тебе меня учить,придурок.
евгений кузин
Заткнись,говно анальное.хотя..скоро вы все в камеру к ололеше поедите-знатный петушиный угол будет😂
вячеслав харченко
Что именно поподробнее? Дел таких немерянно, просто не светят так, самый эффективный способ убрать клиента, без выстрелов.
Александр Шевелев
Этим деревянным человечкам типа "кузина" долгие годы вбивали мысль о том, что вот де те, кто критикует власть, и есть те самые страшные вороги, которых надо убивать, сажать в остроги, шельмовать, подвергать гонениям с навешиванием ярлыков. Часто встречаются в их текстах слова о том, что вот Навальный критикует, а ничего конкретного предложить не могИт. Стружка в их деревянных головах не позволяет понять, что как раз Навальный, создав ФБК, и предлагает РЕАЛЬНО бороться с коррупцией и казнокрадством. Если бы "гарант" был реальным, а не опереточным гарантом, то он бы поддержал эту идею и может быть даже превратил этот фонд в одну из государственных структур, предоставив им ряд полномочий от имени государства. Но всё было сделано с точностью до наоборот. А такие вот "кузины" не в состоянии понять всю подлость нашей власти, на словах борющейся с коррупцией, а на деле не давая возможности расследовать её факты с предоставлением доказательств из официальных источников, назвав всё это клеветой. И вот это тухлое болото в лице привластной шушеры выбрасывает на "боротьбу" с людьми, которым не безразлична судьба России, таких вот полуграмотных "кузиных" с их жаргоном и интеллектом на уровне садовой улитки. Ну что поделаешь: каков, как говорится, поп, таков и приход. Власть не в состоянии рекрутировать в ряды своих "подельников" другой контингент. :-)
Сергей Скрипальщиков
понятно всё с тобой. Одни высеры либеральные у тебя
вячеслав харченко
Что тебе может быть понятно? То, что ты одобряешь воровские морды, мне тоже понятно, даже радуешься им, вопрос один, тебе с этого,что капает?
Сергей Скрипальщиков
так воровские морды именно ТЫ одобряешь!
вячеслав харченко
Видимо, ты не понимаешь устройства нынешнего государства российского. Элементарно, что пытался донести Леха Навальный до буратин, то что у чинаря с зарплатой в 500 тыс имеется ,внезапно,у их родственников, жён, детей и просто шлюх, недвига и прочие ништяки на миллиарды, считать умеешь? За такую хрень , в ужасных Штатах, человечка ФБР берет в разработку, не взирая на звания и должности, а если высший эшелон, должны быть прозрачнее брильянта происхождение их имущества и доходов, даже у президента, потому как, через 4-8 лет он станет обычным гражданином и тогда спросят.
николай николаевич
Ну ты тупой..... подстилка олигархов.
николай николаевич
А кто тебе хамло сказал, что я "адепт навльного". Ну и тупой же ты.
николай николаевич
Точно здесь пишут, что ты деревянный и мозги у тебя из стружки. И папы у тебя нет и мамы не было и детей не будет. Какие дети у обструганного полена. Жаль тебя чурка.
Сергей Скрипальщиков
в отличие от тебя прекрасно понимаю. И также понимаю то, что ты , мягко говоря, не очень умён и не способен анализировать реальность
Сергей Скрипальщиков
я так понимаю, что ты подстилка Госдепа?
Александр Лисовский
Вы совершенно правы.
Елена Тихомирова
И почему не подали иск за клевету? Значит все пра......
Елена Тихомирова
Точно.
Александр Шевелев
Есть одно обстоятельство, которое не позволяет нашим доморощенным ворам и их "крыше" допустить рассмотрение хотя бы одного дела в суде. Это будет открытое заседание, на котором защита предъявит официальные подтверждения наличия у наших "слуг народа" недвижимости за пределами России, примеры выводимых ими из страны средств и прочие "шалости". Соответственно присутствующие на суде представители прессы, в том числе зарубежной, все это опубликуют в своих изданиях и тогда светлый лик нашего гаранта померкнет в свете всех этих воровских схем и безудержной жадности наших казнокрадов и взяточников. По этой причине важно посредством "соловьиного помёта" мобилизовать на кремлевской псарне свору всяких "кузиных", "ночных кошмаров", "скрипальщиковых" и т.д. с тем, чтобы они во всю силу своих пропитых связок орали о том же "воре Навальном", "жулике-миллиардере Грудинине" и прочих, при этом как можно более непристойно искажая их фамилии. Как-то так, на мой взгляд.
Александр Пятнистый
а кто не нашел в документах нарушений? ЕСПЧ? так это не повод говорить, что нет нарушений. учитывая двойные стандарты и стремление угодить фашингтону ЕСПЧ примет любое решение, даже идущее вразрез с судебным правом и здравой логикой.
Александр Пятнистый
ну утебя тоже ни доводв, ни фактов,
Александр Пятнистый
беда в том, что, даже, если Кузин и чурка(в чем я сомневаюсь) то ты- просто обоссанный котом трухлявый пень, со свиной жижей вместо мозгов, раз позволяешь себе оскорблять других А анальный правильно и поделом сидит, да и тебя к нему присоединить не помешает
Александр Лисовский
Приятное у Вас фото . Редкость на этом сайте .
Александр Лисовский
Я просматриваю многие иностранные сайты . Там пишут и показывают всё , но большинство людей на Западе ( не считая бывших наших ) , это мало интересует . В США наверно более 95 % совсем не интересует , что происходит за пределами их страны . Они не знают ни одного нашего генсека , кто то слышал о Гагарине, Сталине и Горбачёве с Ельцыным . Путина они считают "бандитом с большой дороги" , а нашу страну как нищей и поставщиком ресурсов для всего мира . У них же такое же холуйское СМИ и точно так им стараются вбить в голову , что мы как и Китай дикари сидящие на атомных бомбах .
вячеслав харченко
Что ты способен "анализировать", за тебя это уже сделали дяди и тети из телевизора, по другому и быть не может если поклоняешься путинизму.
Сергей Скрипальщиков
это тебе, несмотрящему телевизор
николай николаевич
Дурак ты. Просто дурак. Для тебя люди выступающие за пенсионеров, осуждающие "такую" пенсионную реформу- подстилки "госдепа". Тогда ты просто ( повторюсь) дурак.
Сергей Скрипальщиков
Снова перед зеркалом сидишь?
николай николаевич
Какие же тупые. Ты посмотри, что он мне писАл. И сравни, что я ему дружески ответил. А ты чего вписался? Хотя с такой рожей ты конечно ни чего не понял. Вы твари своими тупыми , хамскими комментами , якобы защищая президента и его решения, компрометируете его . Вот вы твари и есть подстилки госдепа и вас надо присоединить к Навальному. А кузин -чурка обструганная.
николай николаевич
А сказать то тебе ,больше не чего, тупица.
вячеслав харченко
Это не ко мне, абсолютно мимо.
Александр Иноземцев
Подскажите, пожалуйста, сколько судов ВЫИГРАЛ Навальный?😉
Юрий Мельников
Вот что значит: на чужую кровать - рот не разевать! А то он замахнулся на солнцеликого Медведева, от бишь Менделя Давыда Аронновича , то на великого узбека Алишер-бой-бек-хаджи-ака- тогасы Бурхановича Усманова российского миллиардера-мецената, то на САМОГО Владимировича. Замах надо делать помня, какой замах- такой и удар, но какой удар- такой и отскок! Проще: Если хочешь жить легко, Будь к начальству близко, Держи жопу высоко, А голову низко.
Александр Шевелев
А вот это точно. Напиши Навальный о взятке какой-нибудь санитарки по уходу за больным, быть бы ему в фаворе, может быть и орден дали, как дают их 28-летним генеральшам и 24-м летним мажоркам, причем с формулировкой "За многолетний (???) труд". А вот не послушал Алексей умных людей и замахнулся за святое: взятки и откаты наших властных и привластных чиновников. А это уже не прощается.
вячеслав харченко
Вот он, меценат и подвижник, персонаж из "Трёх толстяков".
Александр Лисовский
Интересно - а сколько балбесов с этого сайта за него тут горло дерут . Понимают , что негодяй и вор , а вот забитая в извилину дер.мо руками водит в комментариях и лайки ставит.
вячеслав харченко
Не понимают, это же НЛП, зомбирование, если в телевизоре сказали, значит это и есть для них истина, сознание так у людей устроено, оно плоское, однополярное, неспособное к малейшей критике, видимо , так повелось с детства, лепить можно из них что угодно, податливый материал, их уже просчитали на три хода вперёд, поэтому, вся эта шобла и будет сидеть при власти до талого.
Ночной кошмар
Шевелев, как обычно, отрабатывает госдеповские подачки. Наверное, ему хочется сильно место Навального занять...)))
Sergiy Che
Фальшивый "ряволюционэр" абраша вербин нафлудил до фига букофф с глупо-напыщенной демагогией))) Думаю для начала россиянам лучше всего послать нах фальшивого абрашу с его поучениями и сразу одной проблемой на ресурсе у них станет меньше...)))
Александр Шевелев
Вот те и явление природы: НОЧНОЙ кошмар выполз из унитаза ДНЁМ! ;-)
Александр Шевелев
О-о-о, вот и вся "святая" Троица в сборе: Кощей Бессмертный (Абдурашитов), Баба Яга (Людмила Бер) и Змей Горыныч (Кошмар). Так сказать вся "банда трех" в сборе. Так что пора Вам наливать или Вы уже того...., похмелились? Судя по экстерьеру, то "да" и не раз. Кто в Вашей упряжке коренник, кому бубенчики на дугу вешать? ;-)
Александр
Элементарно, Ватсон, ежели Нахальный окажется на свободе, его сразу аннигилируют "соратники" и хозяева - ну скажите, на хрен он кому нужен? От него польза будет (для госдепа) только в одном состоянии - покойника.
Виктор Михайлов
Поэтому добавить сроки по др. делам и пусть сидит живым на радость Госдепу !
Александр Пятнистый
Превентивный арест для сохранения "племенного быка"?
Иван Петров
Логично через пару лет предъявить Лёхе за клевету на Малышеву, Путина, вакцину и проч. Пусть сидит и ДУМАЕТ
Майя
Странная тема для разговора на фоне высоких политических вопросов. )) Сидит Навальный за мошенничество и несоблюдение условки.. Ему досиживать надо так тихо сегодня, чтобы никто ничегошеньки про него больше не сказал))) Потому что, ждет его обвинения по другим статьям, но уже более тяжким УК РФ.)) и что-то мне подсказывает, что он об этом точно знает!)) Так что пусть сидит и не вякает.
Александр Лисовский
А какие это статьи интересно знать . По этим статьям всё окружение Путина сидеть должно . В государстве денег воруют больше чем его ВВП - и что это всё Навальный ? За 20 лет население страны потеряло минимально 15 миллионов человек - это и есть показатель деятельности власти , по уровню жизни мы где то рядом с Гондурасом, по данным ООН . Это опять Навальный . Трудно общаться с примитивами.
Александр Симаков
Есть ещё одни вариант для Навального -пиндосы вытащат его из тюрьмы, а потом могут пойти по сценарию Скрипаля. Петров и Баширов (с фантазией а американцев слабовато), Новичок и очередной повод для санкций в виде отравленного Навального!
Майя
Ну это вам сон приснился))) Не сидите много и долго перед компом и телевизором:)
Александр Пятнистый
только травить Баширов с етровым его будут не Новичком, а Дурачком. Пора пишущим про это соединение конкретнее узнать и не писать бред на эту тему
Майя
Странные тут люди на сайте...)) Сами с собой разговаривают и сами же себе отвечают. При чем из темы в тему одно и тоже.. Клише что ли у вас тут форматом работает...
Александр Шевелев
Вы решили внести и свою лепту в подобные разглагольствования? :-)
Майя
Ну, а почему бы и нет?))
bianka Белая
Слишком короткий срок у Лёхи, он на большее намотал

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