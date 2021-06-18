Кремль предложил Вашингтону спасти Навального. Что-то мне подсказывает, что Лёха обречён мотать срок до конца

Медвежий уголПолитикаКремль предложил Вашингтону спасти Навального. Что-то мне подсказывает, что Лёха обречён мотать срок до конца Злой хомяк Так как вопрос о Навальном продолжает стоять в повестке Запада, Кремль решил разрубить этот узел очень просто.Вернуться к статье719НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВМВиктор МихайловЭто всё без учёта новых уголовных дел против Навального , которые сейчас находятся в работе следователей !mark kapustin👍ЛБЛюдмила Боченковаточно сейчас ещё два дела расследуются так что у гульфика впереди два суда и новые прибавления к сроку !!!!!!!!ВХвячеслав харченкоА цыганский дворец то стоит, ждёт своего обитателя.Александр ШевелевС таким напором автор писал о том, что Навальный совершенно точно шпион, что сразу же возник вопрос: а почему его не судили именно за шпионаж в пользу другого государства с соответствующей "пятнашечкой", чтобы не высасывать из пальца дела типа дела "Ив Роше", в финансовых документах которого не нашли доказательств якобы совершенного преступления? А тут вот всё ясно: шпиЁн и ату его! Что это еще за либерализм российской Фемиды, потакающей подрывным действиям Навального, разоблачающего клептократов всех мастей?евгений кузинАдепт анального, скоро и за тобой придут. А пока повоняй немножко🙂Александр ШевелевА я-то думаю, откуда это смрадом понесло, а это сам Кузин из выгребной ямы выполз. Ну и как? Не захлебнулся еще собственным дерьмом? ;-)евгений кузинИ не надейся, придурок🙂разрабатывай очко, пригодится на цугундере🙂сначала порыдаешь на следствии, как все анальнисты, попросишь прощение и поедешь на трудотерапию. Покукарекай напоследок🙂ВХвячеслав харченкоЕго ФБК признан аж "икстримисськой" организацией, ни много ,ни мало, а сам Леха всего лишь, недисциплинированный условник, где логика у этих стряпчих?Sergiy CheЭти насральновские хомячки, просто не втыкают, шо банально повезло их Насральному - сел раньше, чем в прокуратуру подали на рассмотрение его конторы на действия позволяющие признать ея экстремистской - он уже сидел на тот момент. Но ещё не вечер - в принципе если будет возбуждено дело о организаторах и создателях оной экстремистской конторы на территории РФ могут ишшо срок и за эти злодеяния припаять до кучи - его спонсор Ходорковский тоже помницца на первом сроке борзел и вы...бывался, а когда второй срок довесили, начал хныкать и просиццо отпустить к маме - обещал шо "боле не будеть" (как у таких водится конечно на...бал)))СССергей Скрипальщиковпотому что дело еще не закончено.СССергей СкрипальщиковЛогика в том, что дело пока в производстве. А по окончании будут выводыВХвячеслав харченкоТам могут наклепать чего угодно, тенденция заказа понятна.Александр ШевелевО какой логике у этих существ можно говорить? Набор фраз и желательно с применением ненормативной лексики. Тот самый язык, который характерен для завсегдатаев низкосортных пивнушек и почитателей "божественного" с обязательным искажением фамилии Навального. Без этого ну никак, ей Богу!. :-)ВХвячеслав харченкоРазумеется, никак, подражание своему недалекому кумиру (за..ся пыль глотать, мочить в сортирах, ходили в галошах и т.д.) ,но у того в силу обстоятельств, просто не поворачивается язык сказать, это будет означать для него моральное поражение.николай николаевичЭто воняешь. И очень гадко.николай николаевичНу ты женя и хамло трамвайное. Интересно твои знакомые, коллеги , соседи знают , какой ты дерьмо несешь в инете. Или фото не твое , а имя взял любовника жены? Тогда конечно, можно и повонять.Александр ЛисовскийБуратинам пора задуматься , зачем Навального отправили в Германию . Видно надеялись , что он не вернётся и всё будет шито - крыто . Почему его раньше не арестовали , а только тогда когда появились разоблачительные фильмы наворованного из Кремля . Ведь не по одному его ролику на него в суд никто не подал . А самое интересное - это почему разогнали "антикоррупционные отделения по всей стране . Видно боятся их больше чем заключённого Навального. Но у нас часть народа - это мазахисты , им видно нравиться когда их обворовывают и плюют в лицо . Помню смотрел в ютубе , как Жириновский раздавая деньги на Красной площади приговаривал : " ..... берите холопы , берите быдло ...... " И брали . И мне кажется что отчасти он был прав .СССергей Скрипальщиковможно поподробнее про "тенденцию"?евгений кузинЯ не скрываюсь.а дерьмо вы несёте,адепты анального.и не тебе меня учить,придурок.евгений кузинЗаткнись,говно анальное.хотя..скоро вы все в камеру к ололеше поедите-знатный петушиный угол будет😂ВХвячеслав харченкоЧто именно поподробнее? Дел таких немерянно, просто не светят так, самый эффективный способ убрать клиента, без выстрелов.Александр ШевелевЭтим деревянным человечкам типа "кузина" долгие годы вбивали мысль о том, что вот де те, кто критикует власть, и есть те самые страшные вороги, которых надо убивать, сажать в остроги, шельмовать, подвергать гонениям с навешиванием ярлыков. Часто встречаются в их текстах слова о том, что вот Навальный критикует, а ничего конкретного предложить не могИт. Стружка в их деревянных головах не позволяет понять, что как раз Навальный, создав ФБК, и предлагает РЕАЛЬНО бороться с коррупцией и казнокрадством. Если бы "гарант" был реальным, а не опереточным гарантом, то он бы поддержал эту идею и может быть даже превратил этот фонд в одну из государственных структур, предоставив им ряд полномочий от имени государства. Но всё было сделано с точностью до наоборот. А такие вот "кузины" не в состоянии понять всю подлость нашей власти, на словах борющейся с коррупцией, а на деле не давая возможности расследовать её факты с предоставлением доказательств из официальных источников, назвав всё это клеветой. И вот это тухлое болото в лице привластной шушеры выбрасывает на "боротьбу" с людьми, которым не безразлична судьба России, таких вот полуграмотных "кузиных" с их жаргоном и интеллектом на уровне садовой улитки. Ну что поделаешь: каков, как говорится, поп, таков и приход. Власть не в состоянии рекрутировать в ряды своих "подельников" другой контингент. :-)СССергей Скрипальщиковпонятно всё с тобой. Одни высеры либеральные у тебяВХвячеслав харченкоЧто тебе может быть понятно? То, что ты одобряешь воровские морды, мне тоже понятно, даже радуешься им, вопрос один, тебе с этого,что капает?СССергей Скрипальщиковтак воровские морды именно ТЫ одобряешь!ВХвячеслав харченкоВидимо, ты не понимаешь устройства нынешнего государства российского. Элементарно, что пытался донести Леха Навальный до буратин, то что у чинаря с зарплатой в 500 тыс имеется ,внезапно,у их родственников, жён, детей и просто шлюх, недвига и прочие ништяки на миллиарды, считать умеешь? За такую хрень , в ужасных Штатах, человечка ФБР берет в разработку, не взирая на звания и должности, а если высший эшелон, должны быть прозрачнее брильянта происхождение их имущества и доходов, даже у президента, потому как, через 4-8 лет он станет обычным гражданином и тогда спросят.николай николаевичНу ты тупой..... подстилка олигархов.николай николаевичА кто тебе хамло сказал, что я "адепт навльного". Ну и тупой же ты.николай николаевичТочно здесь пишут, что ты деревянный и мозги у тебя из стружки. И папы у тебя нет и мамы не было и детей не будет. Какие дети у обструганного полена. Жаль тебя чурка.СССергей Скрипальщиковв отличие от тебя прекрасно понимаю. И также понимаю то, что ты , мягко говоря, не очень умён и не способен анализировать реальностьСССергей Скрипальщиковя так понимаю, что ты подстилка Госдепа?Александр ЛисовскийВы совершенно правы.Елена ТихомироваИ почему не подали иск за клевету? Значит все пра......Елена ТихомироваТочно.Александр ШевелевЕсть одно обстоятельство, которое не позволяет нашим доморощенным ворам и их "крыше" допустить рассмотрение хотя бы одного дела в суде. Это будет открытое заседание, на котором защита предъявит официальные подтверждения наличия у наших "слуг народа" недвижимости за пределами России, примеры выводимых ими из страны средств и прочие "шалости". Соответственно присутствующие на суде представители прессы, в том числе зарубежной, все это опубликуют в своих изданиях и тогда светлый лик нашего гаранта померкнет в свете всех этих воровских схем и безудержной жадности наших казнокрадов и взяточников. По этой причине важно посредством "соловьиного помёта" мобилизовать на кремлевской псарне свору всяких "кузиных", "ночных кошмаров", "скрипальщиковых" и т.д. с тем, чтобы они во всю силу своих пропитых связок орали о том же "воре Навальном", "жулике-миллиардере Грудинине" и прочих, при этом как можно более непристойно искажая их фамилии. Как-то так, на мой взгляд.Александр Пятнистыйа кто не нашел в документах нарушений? ЕСПЧ? так это не повод говорить, что нет нарушений. учитывая двойные стандарты и стремление угодить фашингтону ЕСПЧ примет любое решение, даже идущее вразрез с судебным правом и здравой логикой.Александр Пятнистыйну утебя тоже ни доводв, ни фактов,Александр Пятнистыйбеда в том, что, даже, если Кузин и чурка(в чем я сомневаюсь) то ты- просто обоссанный котом трухлявый пень, со свиной жижей вместо мозгов, раз позволяешь себе оскорблять других А анальный правильно и поделом сидит, да и тебя к нему присоединить не помешаетАлександр ЛисовскийПриятное у Вас фото . Редкость на этом сайте .Александр ЛисовскийЯ просматриваю многие иностранные сайты . Там пишут и показывают всё , но большинство людей на Западе ( не считая бывших наших ) , это мало интересует . В США наверно более 95 % совсем не интересует , что происходит за пределами их страны . Они не знают ни одного нашего генсека , кто то слышал о Гагарине, Сталине и Горбачёве с Ельцыным . Путина они считают "бандитом с большой дороги" , а нашу страну как нищей и поставщиком ресурсов для всего мира . У них же такое же холуйское СМИ и точно так им стараются вбить в голову , что мы как и Китай дикари сидящие на атомных бомбах .ВХвячеслав харченкоЧто ты способен "анализировать", за тебя это уже сделали дяди и тети из телевизора, по другому и быть не может если поклоняешься путинизму.СССергей Скрипальщиковэто тебе, несмотрящему телевизорниколай николаевичДурак ты. Просто дурак. Для тебя люди выступающие за пенсионеров, осуждающие "такую" пенсионную реформу- подстилки "госдепа". Тогда ты просто ( повторюсь) дурак.СССергей СкрипальщиковСнова перед зеркалом сидишь?николай николаевичКакие же тупые. Ты посмотри, что он мне писАл. И сравни, что я ему дружески ответил. А ты чего вписался? Хотя с такой рожей ты конечно ни чего не понял. Вы твари своими тупыми , хамскими комментами , якобы защищая президента и его решения, компрометируете его . Вот вы твари и есть подстилки госдепа и вас надо присоединить к Навальному. А кузин -чурка обструганная.николай николаевичА сказать то тебе ,больше не чего, тупица.ВХвячеслав харченкоЭто не ко мне, абсолютно мимо.Александр ИноземцевПодскажите, пожалуйста, сколько судов ВЫИГРАЛ Навальный?😉Юрий МельниковВот что значит: на чужую кровать - рот не разевать! А то он замахнулся на солнцеликого Медведева, от бишь Менделя Давыда Аронновича , то на великого узбека Алишер-бой-бек-хаджи-ака- тогасы Бурхановича Усманова российского миллиардера-мецената, то на САМОГО Владимировича. Замах надо делать помня, какой замах- такой и удар, но какой удар- такой и отскок! Проще: Если хочешь жить легко, Будь к начальству близко, Держи жопу высоко, А голову низко.Александр ШевелевА вот это точно. Напиши Навальный о взятке какой-нибудь санитарки по уходу за больным, быть бы ему в фаворе, может быть и орден дали, как дают их 28-летним генеральшам и 24-м летним мажоркам, причем с формулировкой "За многолетний (???) труд". А вот не послушал Алексей умных людей и замахнулся за святое: взятки и откаты наших властных и привластных чиновников. А это уже не прощается.ВХвячеслав харченкоВот он, меценат и подвижник, персонаж из "Трёх толстяков".Александр ЛисовскийИнтересно - а сколько балбесов с этого сайта за него тут горло дерут . Понимают , что негодяй и вор , а вот забитая в извилину дер.мо руками водит в комментариях и лайки ставит.ВХвячеслав харченкоНе понимают, это же НЛП, зомбирование, если в телевизоре сказали, значит это и есть для них истина, сознание так у людей устроено, оно плоское, однополярное, неспособное к малейшей критике, видимо , так повелось с детства, лепить можно из них что угодно, податливый материал, их уже просчитали на три хода вперёд, поэтому, вся эта шобла и будет сидеть при власти до талого.Ночной кошмарШевелев, как обычно, отрабатывает госдеповские подачки. Наверное, ему хочется сильно место Навального занять...)))Sergiy CheФальшивый "ряволюционэр" абраша вербин нафлудил до фига букофф с глупо-напыщенной демагогией))) Думаю для начала россиянам лучше всего послать нах фальшивого абрашу с его поучениями и сразу одной проблемой на ресурсе у них станет меньше...)))Александр ШевелевВот те и явление природы: НОЧНОЙ кошмар выполз из унитаза ДНЁМ! ;-)Александр ШевелевО-о-о, вот и вся "святая" Троица в сборе: Кощей Бессмертный (Абдурашитов), Баба Яга (Людмила Бер) и Змей Горыныч (Кошмар). Так сказать вся "банда трех" в сборе. Так что пора Вам наливать или Вы уже того...., похмелились? Судя по экстерьеру, то "да" и не раз. Кто в Вашей упряжке коренник, кому бубенчики на дугу вешать? ;-)АлександрЭлементарно, Ватсон, ежели Нахальный окажется на свободе, его сразу аннигилируют "соратники" и хозяева - ну скажите, на хрен он кому нужен? От него польза будет (для госдепа) только в одном состоянии - покойника.ВМВиктор МихайловПоэтому добавить сроки по др. делам и пусть сидит живым на радость Госдепу !Александр ПятнистыйПревентивный арест для сохранения "племенного быка"?ИПИван ПетровЛогично через пару лет предъявить Лёхе за клевету на Малышеву, Путина, вакцину и проч. Пусть сидит и ДУМАЕТМайяСтранная тема для разговора на фоне высоких политических вопросов. )) Сидит Навальный за мошенничество и несоблюдение условки.. Ему досиживать надо так тихо сегодня, чтобы никто ничегошеньки про него больше не сказал))) Потому что, ждет его обвинения по другим статьям, но уже более тяжким УК РФ.)) и что-то мне подсказывает, что он об этом точно знает!)) Так что пусть сидит и не вякает.Александр ЛисовскийА какие это статьи интересно знать . По этим статьям всё окружение Путина сидеть должно . В государстве денег воруют больше чем его ВВП - и что это всё Навальный ? За 20 лет население страны потеряло минимально 15 миллионов человек - это и есть показатель деятельности власти , по уровню жизни мы где то рядом с Гондурасом, по данным ООН . Это опять Навальный . Трудно общаться с примитивами.Александр СимаковЕсть ещё одни вариант для Навального -пиндосы вытащат его из тюрьмы, а потом могут пойти по сценарию Скрипаля. Петров и Баширов (с фантазией а американцев слабовато), Новичок и очередной повод для санкций в виде отравленного Навального!МайяНу это вам сон приснился))) Не сидите много и долго перед компом и телевизором:)Александр Пятнистыйтолько травить Баширов с етровым его будут не Новичком, а Дурачком. Пора пишущим про это соединение конкретнее узнать и не писать бред на эту темуМайяСтранные тут люди на сайте...)) Сами с собой разговаривают и сами же себе отвечают. При чем из темы в тему одно и тоже.. Клише что ли у вас тут форматом работает...Александр ШевелевВы решили внести и свою лепту в подобные разглагольствования? :-)МайяНу, а почему бы и нет?))bianka БелаяСлишком короткий срок у Лёхи, он на большее намоталКомментировать
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