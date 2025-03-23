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Царьград

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Песков: Невозможно завершить конфликт на Украине без решения его причин

Песков: Невозможно завершить конфликт на Украине без решения его причин

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России, подчеркнул, что прекращение конфликта на Украине невозможно без устранения его первопричин.

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